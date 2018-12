La Roma va immediatamente in ritiro. Decisione presa dalla società, il club giallorosso non fa sconti ai giocatori dopo la disastrosa rimonta subita contro il Cagliari e spedisce la squadra immediatamente in ritiro agli ordini di Eusebio Di Francesco in vista della sfida di Champions contro il Viktoria Plzen che chiuderà il girone. Un altro segnale duro di un periodo nero per la Roma, incapace di reagire specialmente in campionato; è il secondo ritiro stagionale dopo la sconfitta contro il Bologna.



AVANTI CON DIFRA - Arriva anche una prima decisione sul futuro della panchina: si va avanti con Di Francesco, la società al momento ha rinnovato la fiducia al tecnico.