Terza vittoria in amichevole per la nuova Roma di José Mourinho. Dopo aver battuto 10-0 il Montecatini e 2-0 la Ternana, i giallorossi hanno superato anche la Triestina per 1-0. Un po’ più di fatica rispetto alle altre due uscite contro la squadra di Bucchi, che milita in Serie C. La rete decisiva è stata siglata dal gioiellino Zalewski al 49’, dopo una bella incursione sulla sinistra di El Shaarawy. Il classe 2002 ha sfruttato una respinta al centro dell’area di rigore e si è fatto trovare pronto. La prossima uscita è programmata per domenica 25 luglio contro gli ungheresi del Debrecen.