IL TABELLINO

La sfida “Made in Usa” trasi chiude conI giallorossi non vincevano all'Olimpico dallo scorso 16 gennaio, Roma-Cagliari 1-0. Per i nerazzurri seconda sconfitta lontano da Bergamo (la sesta in assoluto).(ma il gruppo di Giampiero Gasperini ha giocato una partita in meno) e torna a sperare nella zona Champions League. Un successo firmato dal gigante, mister 20 gol (per ora). Curiosità: per la Roma terza vittoria su tre gare senza Mou (squalificato) in panchina.Roma cone la conferma diesterno a sinistra. Squadre al riposo con la Roma in vantaggio grazie alVentesimo centro stagionale per l'inglese: 13 in campionato, 6 in Conference League e uno in Coppa Italia. Una curiosità: la squadra di Josè Mourinho (ancora squalificato, come detto: in panchina Salvatore Foti)Per Abraham secondo centro all'Olimpico nel 2022, dopo quello del 9 gennaio contro la Juventus.In avvio di ripresa,, fuori l'evanescente. Dentro, poi, anche, quindi attaccanti a raffica; la Roma si è difesa in maniera compatta ma elastica, cioè senza rinunciare a ripartire (fallendo parecchie scelte decisive al momento della palla filtrante). I giallorossi hanno cambiato tre uomini a dieci dalla fine, hanno recuperato forza e mentalità e,Prima del fischio finale di Massa, cartellinoma c'è - sempre e comunque - il nome diin cima a tutte le chiacchiere che riguardano la squadra di Mou.. Così come il ruolino di marcia stagionale del numero 22 giallorosso. Che in campionato ha segnato soltanto due gol (all'Olimpico non va a segno addirittura dal novembre del 2019, Roma-Napoli). Pochi gol, se si rapportano alla considerazione generale che l'attaccante vanta nel calcio italiano., con tutti quei mesi di inattività legati al doppio, gravissimo infortunio alle ginocchia. Dopo aver deciso la partita di La Spezia, mettendoci la faccia e rimettendoci il naso, da Nicolò contro l'Atalanta ci si aspettava una prova di continuità. E l'assist per il gol da tre punti di Abraham (e non solo quello, a dire il vero) sta a testimoniare la sua buona prova.osservato speciale dal ct Mancini in tribuna all'Olimpico con Daniele De Rossi al fianco. Zaniolo da attaccante esterno si è via via trasformato in seconda punta, in virtù anche di nuove qualità sotto l'aspetto fisico, ma la sua crescita totale non si è ancora completata. E Mourinho lo sa alla perfezione.Marcatori: 32’ AbrahamAssist: 32’ ZanioloEspulsi: De Roon al 94’, Mkhitaryan al 95'Ammoniti Cristante, Abraham, Mkhitaryan, Ibanez (R), Malinovskiy (A), Demiral (A).ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp (84' Ibañez), Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini (84' Sergio Oliveira), Zalewski (62' Viña); Zaniolo (75' Veretout), Abraham (83' Felix). All.: Mourinho (squalificato, in panchina il vice Foti)ATALANTA: Musso; Hateboer, Demiral, Palomino (81' Djimsiti), Zappacosta (22' Pezzella); Freuler, de Roon; Miranchuk, Koopmeiners (60' Boga), Pessina (60' Malinovskyi); Pasalic (46' Muriel). All. Gasperini.Arbitro: Massa di Imperia.