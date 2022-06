Telefono bollente per Tiago Pinto, che oggi sarà a Rimini per provare a chiudere l'affare Frattesi con il Sassuolo. Si sta discutendo sulle contropartite, ma intanto il general manager della Roma lavora anche sul mercato in uscita. Uno dei giocatori che lascerà i giallorossi dovrebbe essere Riccardo Calafiori - appena rientrato dal prestito al Genoa - sul quale ci sono Salernitana, Cremonese e Basilea. La Roma chiede 3 milioni per fare una plusvalenza.



TRATTATIVE - Con la Sampdoria c’è un discorso aperto sul futuro di Gonzalo Villar - fa sapere il Corriere dello Sport - che Mourinho ha fatto fuori dopo il brutto ko con il Bodø; si lavora sulla formula: la Samp lo vorrebbe in prestito, la Roma prova a inserire l’obbligo di riscatto per fare cassa. Per Amadou Diawara è arrivato un interesse della Germania: sul classe '97 c'è l'Hertha Berlino col quale sta lavorando il nuovo agente; c'è distanza sulla cifra del prestito e manca l'accordo sulla percentuale di stipendio che dovrà pagare la Roma.



20 MILIONI D'INCASSO - In Francia possono finire Justin Kluivert e Jordan Veretout, che per il momento Mourinho non vorrebbe vendere finché no sarà trovato un sostituto (oltre a Matic e Frattesi). Il Marsiglia è interessato a tutti e due, il general manager Pinto ha già parlato con il club francese e l'obiettivo è quello di ricavare almeno 20 milioni di euro dalla doppia cessione. Occhio a Ibanez, che potrebbe partire se dovesse arrivare un'offerta convincente.