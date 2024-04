La Russa: 'Scudetto Inter nel derby? Meglio dopo, già i milanisti sono tristi...'

Redazione CM

30 minuti fa

Lo Scudetto nel derby un sogno per tanti tifosi dell'Inter, ma non per tutti: c'è chi spera di rimandare di un turno la seconda stella.



Sono giorni caldi quelli che portano alla 33esima giornata di Serie A, che vedrà un'inedita stracittadina milanese di lunedì. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno il primo match-point per il 20esimo Scudetto: i punti di vantaggio sui rossoneri sono 14, una vittoria contro la squadra di Stefano Pioli metterebbe la parola fine alla questione e darebbe il via ai festeggiamenti, in parte la sera stessa in parte il giorno dopo.



LA PROVOCAZIONE DI LA RUSSA - Diventare campioni d'Italia vincendo il derby contro i 'cugini' milanisti è un ulteriore stimolo per i tifosi interisti, ma c'è chi tra il serio e il faceto preferisce rimandare al turno successivo, il 34esimo, che vedrà l'Inter affrontare il Torino nel weekend del 27-28 aprile. Ignazio La Russa, presidente del Senato e notoriamente accanito tifoso nerazzurro, si è intrattenuto a parlare con alcuni giornalisti alla Camera dei Deputati e ha detto la sua sul Tricolore: "Già i milanisti sono tristi... Meglio vincere con lo stadio pieno di interisti...", riporta Sportface.