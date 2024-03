La Salernitana ha scelto Colantuono. E Inzaghi rassegna le dimissioni

La Salernitana ha scelto: in attesa del comunicato ufficiale dell’esonero di Fabio Liverani, formalizzato nella giornata di ieri dalla comunicazione arrivata all’allenatore romano, la dirigenza del club campano ha sciolto il dubbio che riguardava il nome del suo successore. Preso atto dell’impossibilità di soddisfare le richieste di Filippo Inzaghi (alla guida della squadra dal 22 ottobre al 9 febbraio scorsi), il rinnovo fino all’estate 2025 del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’allontanamento dell’attuale responsabile dell’area tecnica Walter Sabatini, il presidente Iervolino e i suoi collaboratori hanno deciso di guardare in casa e affidarsi a Stefano Colantuono, attuale guida del settore giovanile. Si tratta del quarto tecnico che si siederà sulla panchina della Salernitana, dopo Paulo Sousa, Inzaghi e Liverani.



LA TERZA VOLTA - Per Colantuono, 61 anni, si tratta di un ritorno da allenatore della formazione granata, visto che l’aveva già diretta in due occasioni: per 41 giornate di campionato dal 12 dicembre 2017 fino all’esonero del 18 dicembre 2018 e per altre 16 partite nella Serie A 2021/2022 dal 17 ottobre 2021 al 15 febbraio 2022. Raccoglie una Salernitana quasi condannata e rassegnata alla retrocessione in Serie B, in virtù di un ultimo punto in classifica con appena 14 punti, frutto di 2 vittorie (arrivate entrambe sotto la gestione Inzaghi), 8 pareggi e 19 sconfitte. Il ritardo dalla zona salvezza è di 11 lunghezze a 9 giornate dalla conclusione della stagione. Già oggi Colantuono sarà chiamato a dirigere il suo primo allenamento per cominciare a preparare la prossima partita dopo la sosta, la trasferta a Bologna di lunedì 1° aprile (ore 12.30).



VIA INZAGHI - Contestualmente, in virtù della mancata intesa con la società per tornare alla guida della squadra almeno fino al termine di questo campionato, in mattinata Filippo Inzaghi ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni lasciando sul tavolo gli ultimi 3 mesi di contratto.