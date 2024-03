Salernitana, esonerato Liverani. Per la panchina Inzaghi o Colantuono

Federico Zanon

Manca l'ufficialità, ma di fatto la Salernitana ha deciso di esonerato Fabio Liverani. L'ex allenatore di Lecce e Cagliari, che era stato messo sotto contratto lo scorso 11 febbraio scorso, ha conquistato un solo punto nelle cinque partite in carica. Decisivo il ko interno di sabato scorso contro il Lecce (1-0 autorete di Gyomber).



INZAGHI O UN TRAGHETTATORE - Al momento non è chiaro chi prenderà il suo posto. Salgono le quote di Stefano Colantuono, ex allenatore granata e attuale responsabile del settore giovanile, come traghettatore fino a giugno. Questo perché al momento non c'è accordo tra Filippo Inzaghi, che ha ancora un contratto con la Salernitana, e il patron Iervolino. L'ex guida di Milan e Venezia vuole avere certezze di un progetto ambizioso, di poter guidare una squadra che il prossimo anno possa lottare per tornare immediatamente in Serie A. Un'altra richiesta considerata imprescindibile è il divorzio con Walter Sabatini, col quale l’incompatibilità è evidente, e l’ingaggio di un direttore sportivo che possa lavorare in simbiosi (Taibi o Foggia).



INZAGHI RESCINDE? - Iervolino - scrive Salernitananews - avrebbe sì manifestato l’intenzione di richiamare Inzaghi ma non quella di vincolarsi subito a un direttore sportivo nuovo. Da qui le difficoltà al ritorno di Inzaghi. Che ha un contratto e quindi, rifiutandosi di tornare, sarebbe disposto a rescindere lasciando sul tavolo le mensilità che deve ancora percepire.



SALVEZZA QUASI IMPOSSIBILE - La Salernitana è ultima in classifica con 14 punti, a -11 dalla salvezza, con due vittore e 8 pareggi in 29 partite, con 23 gol fatti e 59 subiti. Al ritorno dalla pausa per gli impegni della Nazionale affronterà il Bologna, lunedì 1 aprile alle 12, allo stadio Dall'Ara.