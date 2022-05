Messa in archivio una clamorosa salvezza in extremis, la Salernitana è già al lavoro per la prossima stagione. Il presidente Iervolino non vuole rivivere una stagione di passione come l'ultima e sta già pensando a come rinforzare concretamente la squadra. Il sogno dichiarato dallo stesso numero dei granata è Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Manchester United e libero di scegliere la sua futura destinazione. Per il bookmaker inglese è reale la possibilità che il bomber uruguaiano vesta la maglia granata, offerta a 3,75, leggermente dietro al Villarreal, favorito in quota a 3. Vale invece 5 volte la posta un romantico ritorno nella “sua” Napoli, mentre si giocano a 10 le opzioni Lazio e Fiorentina, entrambe a caccia di un rinforzo in attacco. Più remote le opzioni MLS e Atletico Madrid, fissate a 15, sale a 20 un approdo al Monza, formazione in grande crescita e a sole due partite dalla promozione in Serie A, mentre un ritorno al Palermo, squadra che l’ha lanciato nel grande calcio, è dato a 25.