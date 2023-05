Termina l’era di Massimo, si aprei con(presidente del PSG) che subentrerà in un secondo tempo con una quota di minoranza.A sera, al termine di u(con Massimo Ferrero convitato di pietra attivissimo a cospargere di ostacoli la strada dell’intesa) è finalmente stato raggiunt. Radrizzani sta per cedere la sua quota nelagli americani del San Francisco 49ers perun migliaio dei quali dall’ora di pranzo avevano seguito gli sviluppi del caso assiepati sotto la torre B di Corte Lambruschini, dove ha sede la società.fin dal pomeriggio erano stati versati gli stipendi di una parte dei dipendenti del club, all’asciutto da diversi mesi.Le architravi dell’intesa raggiunta faticosamente, tra mille colpi di scena, ritirate più o meno strategiche, (il cda era stato diffidato da Ferrero dall’autorizzare Radrizzani dal procedere all’aumento di capitale) poggiano su due pilastri:comprendenti 6,5 milioni per il marchio, e regolati da una serie di condizioni e parametri che la Sampdoria potrà conseguire o meno:che influiranno sulla somma finale da versare al trust che racchiudeva la Sampdoria. Il denaro sarà girato ai creditori di due aziende del gruppo Ferrero messe in concordato prefallimentare.Il pagamento avverrà in rate distribuite lungo la durata fissata dal tribunale fallimentare di Roma per il trust: fra i 16 e i 30 mesi.Secondo pilastro,che metterà in sicurezza i conti del club ed eviterà la penalizzazione in classifica. Senza entrare nei dettagli,Come gli altri interlocutori, Sammarco, già esponente della giustizia sportiva della Figc, aveva trascorso in call l’intera giornata, confrontandosi con le controparti. In una ridda di altri e bassi, speranze e delusioni che avevano messo a durissima prova i nervi, già consumati da mesi di traversie, dei tifosi della Sampdoria. E fatto temere che la trattativa naufragasse.In mattinata si era sparsa la voce – poi confermata – che il presidente del collegio sindacale, Marcello Pollio, avesse stoppato il cda sulla strada della richiesta forzosa di aumento del capitale, l’unico strumento utile per superare l’ostacolo frapposto da Ferrero che reclamava il proprio ruolo di proprietario della Sampdoria.. E incollata nelle sabbie mobili di un futuro incerto. Una impasse superata dopo ore e ore di trattative convulse, a tratti condotte su toni altissimi.circa 18 milioni di euro, a fronte dei trenta e passa milioni pretesi da Ferrero. Il Viperetta reclamava anche il pagamento del marchio Sampdoria (il Baciccia, il marinaio con la pipa in bocca) tuttora oggetto di un leasing di Banca Intesa fino al 2024 e assistito da una fideiussione di Edoardo Garrone. Proprio sull’ex proprietario si erano appuntate le attese, era girata la voce cheVoce che col trascorrere delle ore aveva perduto consistenza, Garrone si era sempre rifiutato di versare anche un solo euro a Ferrero e Radrizzani si era mosso con Banca Sistema (uno dei creditori della Sampdoria) per avere una tranche di circa 5 milioni con la quale cominciare a pagare gli stipendi dei dipendenti.Con il passare delle ore il clima si era fatto rovente,con punte di umiliante incertezza, indiscrezioni e voci incontrollate e scontri al calor bianco al quinto piano di corte Lambruschini, dove era riunita l’assemblea straordinaria.Unma mossa che aveva gettato il cda nel panico e lo aveva convinto a fermare la procedura di aumento di capitale. Anche il finale di partita ha conosciuto un ultimo sussulto. Come fece nel 2019 ai tempi della trattativa con gli americani di Vialli, il Viperetta aveva tentato l’ultimo rilancio, tre milioni in più della somma concordata. Gli è andata male. Le cose erano andate troppo avanti e ciascuno doveva prendersi le proprie responsabilità.ha confermato Ferrero. In città, nelle case dei sampdoriani, saltavano i tappi di champagne.Da domani si apre una nuova era. Dopo i nove tormentatissimi anni della gestione di Massimo Ferrero. Che esce di scena per la gioia dei sostenitori blucerchiati che lo avevano individuato, assieme a Garrone, come il vero responsabile del tracollo della loro squadra.