Emil Audero ha colpito tutti gli addetti ai lavori: quelli della Sampdoria, quelli della Juventus che osservano un calciatore su cui il club bianconero ha mantenuto il diritto di riacquisto, e pure quelli della Uefa che hanno inserito il giocatore nella Top 11 dei giocatori Under 21 di Serie A. E ovviamente le buone partite giocate dal numero uno italiano stanno movimentando il mercato intorno al calciatore.



La Samp lo ha prelevato in prestito oneroso a un milione e diritto di riscatto a 10, ma la Vecchia Signora ha mantenuto il diritto di 'recompra' a 15 milioni. Il Doria però starebbe già lavorando al riscatto del portiere. Secondo Il Secolo XIX la speranza di Corte Lambruschini è che la Juve non eserciti il diritto di riacquisto, lasciando così Audero a guardia dei pali blucerchiati anche per le prossime stagioni.