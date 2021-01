La scelta di escludere Fabio Quagliarella dalla lista dei titolari ieri per Sampdoria-Inter in Claudio Ranieri era maturata già da tempo, ed era indipendente dalle voci sul possibile passaggio alla Juventus dell'attaccante blucerchiato. Anzi, attorno al trentesimo della ripresa il mister doriano aveva chiamato proprio il numero 27, salvo poi virare su La Gumina.



A proposito di Quagliarella, la questione resta sempre piuttosto complessa. Secondo Il Secolo XIX, la società sarebbe in attesa di una telefonata da parte o dell'agente del giocatore stabiese, o della Juventus stessa, che tramite Paratici aveva effettuato un primo sondaggio la settimana scorsa. Stando al quotidiano, Ferrero non avrebbe ancora chiesto soldi alla società bianconera, perché la trattativa è ancora ad una fase precedente.



La posizione della Samp è quella di non intralciare la volontà di Quagliarella. In caso dovesse rimanere, l'ex Napoli si giocherà le sue chance di rinnovo a cifre ribassate nelle prossime settimane. Se la Juve non dovesse più contattare il Doria, la chiave di lettura della vicenda potrebbe anche essere attribuita a Bozzo, procuratore di Quagliarella, e a un suo tentativo di esercitare pressioni su Ferrero per il rinnovo, aggiunge ancora il giornale.