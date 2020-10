Gaston Ramirez ha parecchie caratteristiche che esaltano i tifosi della Sampdoria. La tecnica, certo, ma anche e soprattutto la 'garra', che spesso lo porta ad alcuni atteggiamenti polemici nei confronti degli arbitri. In effetti, Ramirez spesso viene ammonito, e anche sabato scorso è stato richiamato più volte dall'arbitro Orsato sino all'inevitabile giallo.



Secondo Il Secolo XIX la Sampdoria avrebbe chiesto a Ramirez di limitare i suoi atteggiamenti polemici e le proteste nei confronti degli arbitri. Il motivo? Ovviamente la paura di rimanere in dieci, ma anche perché c'è la sensazione che il trequartista uruguaiano consumi moltissimi energie in questi comportamenti.