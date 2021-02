Dopo mesi di stop, potrebbero ripartire a breve i lavori a Bogliasco per il centro sportivo della Sampdoria, fermi ormai da molto tempo e al centro di numerose polemiche e vicende. Questa almeno è la versione raccontata oggi da Il Secolo XIX. Secondo il quotidiano la società di Ferrero starebbe rinegoziando l’affidamento dei lavori per il completamento del centro sportivo, preparando un cronoprogramma. L’obiettivo è di rendere operativo il Poggio entro fine 2021 inclusa la Tribunetta abbattuta ormai 4 anni fa.



Nel frattempo però il club valuta anche il futuro della sede di Corte Lambruschini. Il Viperetta, proprietario della struttura, potrebbe conservare uno spazio per le riunioni, vendendo o affittando il resto dei locali, che fanno capo alla Sport Spettacolo, controllante di U.C. Sampdoria.