Il problema fisico accusato da Dennis Praet sabato pomeriggio molto probabilmente impedirà al belga di scendere in campo domenica prossima contro l'Udinese. Nonostante ciò però la Sampdoria riconosce pienamente al giocatore la sua importanza nello scacchiere tattico di mister Giampaolo. Per questo motivo, anche se il mercato è finito soltanto da pochi giorni, dalle parti di Corte Lambruschini i dirigenti doriani sembrano intenzionati a sedersi attorno ad un tavolo da subito per discutere il nuovo contratto dell'ex Anderlecht.



L'attuale accordo con Praet scadrà a giugno 2020, e la Samp è intenzionata a discuterne il prolungamento. Gli uomini mercato di Ferrero però sanno che non si tratterà di un'operazione semplice: lo stipendio del centrocampista è già al limite dei parametri del Doria, e l'innalzamento della clausola - la scorsa estate fissata a 26 milioni - deve andare di pari passo con l'aumento dell'ingaggio.



Oltretutto secondo Il Secolo XIX Praet non avrebbe particolare interesse ad alzare la cifra utile per la sua rescissione: già così, il calciatore sa di essere ambito da numerose società. Per una serie di coincidenze di mercato, in estate nessuno ha bussato alle porte della Samp con un'offerta seria per il classe 1994, ma è altamente probabile che ciò accada nella sessione estiva 2019. E la Samp non vuole portare il suo gioiello a quella finestra di mercato con un solo anno di contratto.