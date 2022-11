Quella di ieri è stata una giornata densa di riflessioni per la, scossa dal terremoto Lecce e impegnata nel disperato tentativo di rimettersi in piedi dopo la sberla di sabato. Il Consiglio di Amministrazione blucerchiato, composto da Marco, Gianni, Albertoe Antonio finito al centro delle contestazioni della piazza ) ha incontrato a pranzo Dejan Stankovic, confermando all'allenatore la fiducia incondizionata sino al termine della stagione.Oggi, invece, il club vedrà i tre uomini mercato Carlo, Danielee Mattia. E' in programma infatti una 'call' che servirà a stabilire il recinto di competenze dell’area tecnica, gli incarichi e i compiti dei singoli, prevedendo anche - scrive Sampnews24.com - una rimodulazione dei ruoli.