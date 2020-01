"​Rigoni deve ancora capire il campionato italiano e deve cercare di essere più pratico". E' un vero e proprio ultimatum, quello lanciato dall'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri all'attaccante argentino Emiliano Rigoni, arrivato in estate dallo Zenit.



L'ex Atalanta avrà a disposizione un'ultima occasione contro il Milan e forse contro il Brescia per mettersi in mostra e convincere il Doria. Nonostante ciò però il futuro del calciatore pare essere lontano da Genova. Il club blucerchiato e quello russo infatti hanno già fissato in agenda un incontro per parlare del futuro dell'esterno offensivo.



Sembra evidente la volontà da parte della Samp di non esercitare il riscatto del calciatore, arrivato in prestito ma con obbligo di acquisto dopo venti presenze. Rimanere a Genova in panchina sarebbe controproducente sia per Rigoni che per lo Zenit, dal momento che la formazione di San Pietroburgo potrebbe anche liberare uno slot in attacco in caso di addio di un altro pallino blucerchiato, ossia Driussi.