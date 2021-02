L'ipotesi di una rimodulazione del calendario scolastico per il recupero degli apprendimenti ha sollevato innumerevoli polemiche da parte di chi,. Quando si parla di recupero di giorni persi, si generalizza troppo: ce n'è effettivamente bisogno? In quali regioni e in quali scuole? Ad esempio in Sardegna, dove insegno, gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado hanno sempre frequentato in presenza dall'inizio dell'anno scolastico e, se si è resa necessaria una chiusura, è stata temporanea e si sono comunque continuate a svolgere le lezioni a distanza. Invece nelle scuole secondarie di secondo grado, in cui insegno, si è iniziato in presenza per poi passare alla DDI (Didattica Digitale Integrata), chChi ritiene che l'insegnamento a distanza sia tempo perso da recuperare sbaglia di grosso. Certamente in presenza si lavora meglio e con più efficacia, ma ormai anche a distanza si sono fatti passi da giganti, vista l'esperienza del precedente anno scolastico:e ci stiamo impegnando per far funzionare tutto nel migliore dei modi. Dal canto loro, gli alunni che studiavano in presenza continuano a farlo anche a distanza e, viceversa, quelli che non si impegnano a distanza non lo facevano nemmeno in presenza.chi non ha studiato sarebbe meglio che frequentasse i corsi di recupero che, anche senza l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia, le scuole hanno sempre organizzato per il recupero degli apprendimenti.Mi auguro davvero che il lavoro che noi insegnanti stiamo svolgendo con i nostri alunni in questo difficile anno scolastico non sia sminuito e che non si pensi che l'alzata di scudi degli insegnanti contro la proposta della rimodulazione del calendario scolastico sia motivata dalla paura di perdere "mesi di vacanze", come ho già letto da qualche parte, perché tra esami di Stato, corsi di recupero ed esami di riparazioneQuindi il prolungamento dell'anno scolastico non andrebbe di certo a intaccare le ferie che ci spettano di diritto, il problema sorgerebbe nel momento in cui si decidesse di attuarlo senza tener conto della specificità delle singole situazioni.