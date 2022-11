Come precedentemente analizzato la sconfitta di ieri sera a San Siro contro il Milan è stata pesante per la Fiorentina e per i suoi tifosi: nonostante 88 minuti di grande livello, tolti i due iniziali in cui i rossoneri sono riusciti ad andare in vantaggio, la squadra viola è tornata a Firenze con zero punti. Chiaramente quando fai grandi prestazioni e non raccogli niente non puoi tornare a casa contento, ma la gara di ieri ha certificato che adesso la squadra di Vincenzo Italiano ha trovato una quadra e, a meno di errori arbitrali o topiche difensive, adesso può davvero tornare in corsa per un posto europeo.



Come sottolineato questa mattina da Il Corriere Fiorentino la rincorsa all’Europa è ancora momentaneamente complicata: otto punti di distacco dal settimo posto, l’ultimo disponibile per tornare a solcare i palcoscenici europei, sono comunque un importante gap da colmare. Se però il valore della Fiorentina è quello visto in campo ieri sera contro il Milan niente è impossibile, altre squadre negli ultimi anni ci hanno regalato clamorose rimonte in classifica. Molto, come sottolineato dal quotidiano, dipenderà anche dall’operato della dirigenza gigliata e dagli obiettivi societari: se c’è una lezione da portare con sé da questi mesi è che per giocarsela sul doppio fronte, questa squadra ha bisogno di rinforzi.