La pandemia Covid -19 ha cambiato profondamente il mondo, da quello lavorativo a quelloche ad oggi sono costretti a vivereTutti i ragazzi si sono dovuti approcciare adi, soprattutto chi non ha la possibilità di disporre di dispositivi avanzati che permettano un normale svolgimento delle lezioni a distanza.che, purtroppo, la pandemia ha tolto agli studenti, icon l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi per offrire la possibilità di recuperare la socialità e rafforzare gli apprendimenti delle materie scolastiche.Potrebbe essere efficace attuare il Piano per l’estate per far recuperare ai ragazzi ciò che hanno perso durante tutti questi mesi?per una efficace attuazione del Piano: tra queste vi è l’assenza dei collaboratori scolastici nei mesi di luglio e agosto e, soprattutto, il poco coinvolgimento e interesse da parte di molti docenti, cheInfine, secondo i sondaggi rilevati dalla Tecnica della Scuola e da Orizzonte ScuolaTale progetto, però, non prevede alcun obbligo di lavoro per il personale docente, che se vorrà partecipare, lo farà su base volontaria.; sono tante le domande che si pongono i docenti scolastici a riguardo: come verranno retribuiti? Vi saranno riconoscimenti?e, in aggiunta, mancano le indicazioni specifiche rispetto al coordinamento delle misure di prevenzione e va assicurato un supporto alle istituzioni scolastiche.Il riflettore, però, ora è sugli studenti che, forse, abituati a questa modalità di svolgimento delle lezioni in streaming, non sono così coinvolti da questo cronoprogramma proposto dal ministero dell’Istruzione.già a partire dai mesi estivi. Una delle mancanze più rilevanti fa riferimento all’interazione docente-studente, la quale è venuta meno e, inoltre, sostenere le prove di verifica in DAD risulta più complicato, causa problemi tecnici legati alla rete e agli strumenti tecnologici.D’altro canto, assistere alle lezioni in presenza, è fondamentale per costruire legami con i propri coetanei e instaurare un rapporto con i docenti; in questo modo si contribuisce alla crescita educativa dei ragazzi e ad una formazione completa sotto il punto di vista sociale e scolastico.