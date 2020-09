Un settore che, fino a poco tempo fa, sembrava essere maggiormente dimenticato e sottovalutato. Con l’arrivo del mese di settembre, l’argomento della riapertura delle scuole è oggi certamente tra i più dibattuti. Già da molto tempo, il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha annunciato la volontà di riaprire le scuole con l’arrivo del nuovo anno scolastico, per lasciare indietro la didattica a distanza che, nei mesi precedenti, ha permesso agli studenti di terminare l’anno scolastico. Numerose sono state le manovre messe in atto, come lo stanziamento di tre milioni di euro direttamente alle scuole per l’acquisto dei vari strumenti per la didattica, digitale e non, e vari decreti per agevolare le assunzioni del personale didattico. I primi banchi monoposto sono stati ormai consegnati nelle prime scuole e gran parte del personale scolastico si sta sottoponendo ai primi test.Lucia Azzolina proprio ieri ha annunciato sui social l’inizio formale del nuovo anno scolastico.ha scritto il ministro dell’istruzione. Lei stessa non si è sottratta dal riconoscere le numerose polemiche nate, in queste settimane, sul tema della riapertura scolastica, ma ne ha sottolineato l’importanza: finalmente, dice, il Paese ha riscoperto l’importanza della scuola.Ci troviamo di fronte a quella che lei stessa ha definito una “responsabilità storica”, la responsabilità di restituire la scuola e l’istruzione ai giovani, di formare studenti ed educarli al futuro.