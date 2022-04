Oggi si giocano lo scudetto, a volte la sfida ha oltrepassato il campionato. In Italia e non solo. Finora sono trentuno i derby di coppa tra Inter e Milan. Coppa Italia, Supercoppa, Champions League. Bilancio? Tredici vittorie rossonere, otto nerazzurre, dieci pareggi. In attesa della sfida di martedì, che vale la finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 della partita d'andata, ecco alcune delle partite più iconiche nella nostra gallery.