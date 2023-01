Esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al Nassr. I gialloblù di Rudi Garcia sfidano l'Al Ettifaq al Mrsool Park di Riyadh per la quattordicesima giornata della Saudi Professional League: tutti i riflettori sono puntati sul 37enne campione portoghese, in campo da capitano e vicino al gol su calcio di punizione.



IL GOL DELL'AL NASSR - La partita si è sbloccata al 30': cross di Al-Sulaiheem in mezzo, Cristiano Ronaldo non ci arriva ma alle sue spalle sbuca Talisca che schiaccia di testa e insacca in rete. Non poteva mancare alla prima di Cristiano, Georgina, che fa il tifo dalla tribuna