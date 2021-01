La Serie A cerca sponsor e l'ultima idea è quella di trovare nuovi accordi con partner tecnologici che saranno associati al Var e alla Goal Line Technology. Lo riporta SportBusiness e queste sono le parole di Michele Ciccarese, direttore marketing della Lega Serie A: "Senza fissare le basi non si può vendere nulla. Il nostro compito principale è stato quello di definire chiaramente l’inventario delle sponsorizzazioni, creare nuovi livelli e aggiungere valore al loro interno. Ora che l’inventario è ben definito, vogliamo creare partnership a lungo termine che possano darci una visione chiara per il futuro. Le categorie tecnologia, cronometro e MVP stanno assolutamente progredendo in questo modo".