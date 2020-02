Qualche allenamento in prima squadra per capire di che pasta è fatto, poi la conferma: "Lui rimane con noi in prima squadra". Deve essere successo più o meno questo quando a dicembre l'allenatore del Südtirol Stefano Vecchi ha deciso di far sbocciare il talento di Eljon Toçi, attaccante italo-albanese classe 2003 che ha già quattro presenze - da subentrato - in prima squadra. Dall'Under 17 - otto gol in undici partite - ai grandi senza neanche passare dalla Primavera, sogni e speranze racchiusi in quel viaggio in treno da casa al campo d'allenamento che un'ora al giorno riempie le sue giornate. Nella testa solo il pallone, nessun grillo per la testa nonostante sia giovanissimo. Mentalità da chi vuole arrivare in alto dimostrando quanto vale ogni volta che ne ha l'occasione.



DALLA SERIE A - La Serie A ha già acceso i riflettori su Toçi: osservatori di Fiorentina, Roma e Milan sono andati più volte a vedere questo gioiellino che ha stregato Vecchi, uno che di giovani se ne intende per aver lanciato giocatori come Zaniolo, Pinamonti, Radu e Kouame ai tempi della Primavera dell'Inter. Eppure lui è talmente legato ai suoi ex compagni dell'Under 17 che quando ha la possibilità chiede di poter "scendere" per dare una mano alla squadra. 1,88 metri d'altezza, ha caratteristiche simile a Lewandowski ma per i paragoni è ancora presto. A 17 anni ha già stregato tutto il Sudtirol, e su Eljon Toçi ci sono già gli occhi della Serie A.