Diritti, uguaglianza, parità a livello sociale, economico. Questo, forse più di ogni altro significato, è ciò che rende speciale una giornata come quella di oggi. È l’8 marzo, è la Festa delle Donne – o meglio – la Giornata Internazionale della Donna. Una festa che ha origini nel lontano avvio dello scorso secolo, da quel l’8 marzo 1917 in cui, a S. Pietroburgo, un corteo di donne scese in piazza e sfilò per manifestare e chiedere la fine della Grande Guerra. Da quello storico momento, si scelse di festeggiare la Giornata Internazionale dell’Operaia. 100 anni dopo, sono stati fatti numerosi passi in avanti. Il mondo dello sport, per tornare al nostro campo, si è evoluto. Il calcio in particolare ha svolto – e continua a svolgere – una funzione importante per continuare questo percorso di parità sociale, tanto agognato quanto corretto. Ed è così che, nella giornata di oggi, le squadre della nostra Serie A hanno voluto festeggiare questa giornata.



