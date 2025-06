Getty Images

La Serie A punta Frattesi: la Juventus ci prova, ma in quota è duello Napoli-Roma

19 minuti fa



Davide Frattesi accende il calciomercato. Il 25enne centrocampista dell'Inter, dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia nerazzurra, condita comunque con il gol qualificazione contro il Barcellona in semifinale di Champions League, sembra pronto a trasferirsi altrove, come confermano i bookmaker. La cessione entro il 1° settembre 2025 si gioca a 1,50, con un duello in lavagna tra il Napoli e la Roma: un trasferimento alla corte di Antonio Conte è in lavagna a 2,75, mentre quello nelle fila della Roma di Gian Piero Gasperini vale 3. Nelle ultime ore è spuntata anche l'opzione Juventus, data a 5. Da non scartare ma apparentemente più difficile, un passaggio ad Atalanta, Lazio e Milan, offerte rispettivamente a 8, 10 e 12.