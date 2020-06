Sarà Torino- Parma il primo match della ripartenza della stagione di Serie A, interrotta per l'emergenza sanitaria. La partita, in programma il 20 giugno alle ore 19.30, è uno dei quattro recuperi della 6/a giornata di ritorno, come annunciato dalla Lega di serie A che ha ufficializzato il calendario della ripartenza. Sempre sabato 20 giugno - si legge in una nota della Lega - alle 21.45 scenderanno in campo l'Hellas Verona e il Cagliari. Domenica 21 giugno, invece, toccherà ad Atalanta - Sassuolo (ore 19.30) e Inter - Sampdoria (21.45). La ripresa della massima serie, con i quattro recuperi, sarà preceduta dalla Coppa Italia, con semifinali di ritorno e finale già annunciate per il 17 giugno a Roma.