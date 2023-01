Lavorare oggi per costruire il Napoli di domani. È questo il progetto di Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori, da sempre molto attenti a progettare il mercato futuro nelle sessioni precedenti. Lo stesso modus operandi tenuto un anno fa per Olivera, ora il club del presidente De Laurentiis vorrebbe ripeterlo per l'estate 2023. L'obiettivo, ora, è bloccare Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino classe 2000 dell'Angers e rivelazione dell'ultimo Mondiale in Qatar.