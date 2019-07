Visto che ce lo avete chiesto in tanti... #StayTuned pic.twitter.com/t0Zk7lWV0Q — Lega B (@Lega_B) July 15, 2019

Quale futuro per il calcio virtuale italiano? L'addio della Juventus a EA SPORTS e, di conseguenza, al prossimo titolo Fifa 20 per passare a Konami e a eFootball PES 2020 ha scosso l'ambiente e i tifosi ma non solo: fornisce anche un'indicazione sugli equilibri che vanno spostandosi per quanto riguarda l'eSport di settore e la costituzione di primi campionati ufficiali, che il movimento nostrano attende da oltre un anno.Grandi manovre in A, ma quella più vicina a una svolta in questo senso è la. Non solo la rappresentazione nel gioco però, voci sempre più insistenti vogliono il: una novità, anche se molte squadre che militano nella serie cadetta hanno già avuto esperienze nel mondo eSport, ultimeche hanno partecipato allaorganizzata da Lega Pro in collaborazione con Esports Academy (Esa). L'annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, hype alimentato dalla Lega B che sui social non manca di lanciare alcune 'esche'.Situazione abbastanza delineata per quanto riguarda la B, ma inizia a prendere forma anche il futuro virtuale della Serie A, c, con due motivazioni a spingere la Lega A in questa direzione. Con il passaggio su PES,e proficua per la crescita del settore. D'altro canto,e il legame tra EA SPORTS, FIFA e ultimo UEFA (quest'anno la prima edizione della eChampions League) è più saldo che mai; nonostante quindi la perdita del marchio Juventus, che sarà rappresentata comunque in Fifa 20 come(stadio, divisa e nome fittizi, ma), sarebbe utile inserirsi anche in questo circuito, per sponsor e giro di incassi nettamente più ricco rispetto a PES. Da qui lo scenario che sta prendendo corpo, con una consapevolezza:@Albri_Fede90