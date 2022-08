Pronti, via. Lariparte e si prepara a regalare colpi di scena fino all’ultima giornata: "Ogni partita nasconde sorprese. Il blasone e la classifica spesso non contano, è un campionato in cui niente va dato per scontato". Parola di, una vita in cadetteria – tra– e miglior marcatore della storia della Serie B con: "Li ricordo tutti, ma nel cuore ne restano due. Contro la Pistoiese, nel giugno del 2000. Uno a zeroe festa promozione. E poi il destro al volo nel derby trae Verona, aprile 2003. Quattro a uno per noi, una serata memorabile al Menti". In esclusiva per, il re dei bomber di provincia fa le carte al torneo."Ancora per poco", ride. "Tempo un paio di stagioni e poi sarà(al momento a quota 101, ndr) a portare via il record al sottoscritto. Dopo la promozione con il, ha scelto una piazza importante come Genova e continuerà a far bene. Per la B è fuori concorso, gioca con la squadra e per la squadra"."Sarà una stagione avvincente ed equilibrata, si lotterà fino alla fine e per i primi posti ci sono tante squadre attrezzate. Chi parla della B come di una, non sbaglia. Genoa, Cagliari, Benevento, Spal, Palermo, Brescia, Parma, Bari. Ci sono tante piazze storiche"."Gli emiliani hanno costruito una squadra di tutto rispetto.è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato ancora una volta alla Cremonese e ha già eliminato la Salernitana dalla. Alservirà un po’ di rodaggio. Dovranno riabituarsi a certi ritmi, ma c’è una proprietà esperta"."Parliamo di città in cui si mastica calcio. A Palermo c’è stato subito un cambio in panchina, maè un tecnico preparato e ambizioso e sarà una bel banco di prova per lui. Illi riporterà in A. Se l’impresa non dovesse riuscire quest’anno, la prossima stagione sarà quella dell’all in"."Dovrà confermare quanto fatto nell’ultima stagione. Salire di livello non è mai facile, anche se chi sa far gol non perde il vizio. Per ora, ha ricominciato alla grande con la tripletta allain Coppa Italia. L’aspetto mentale conta"."Per i biancorossi sarà la prima volta. Dovranno reggere il salto, ma con il cambio in panchina (via Zauli, ndr) a pochi giorni dal via, non mi sembra che abbiano iniziato al meglio. Il Modena continuerà con, il tecnico della promozione. Può essere una rivelazione, ma davanti ci sono altre squadre"."Cagliari e Genoa hanno le rose più competitive e si sono mosse bene sul mercato. I sardi hanno risposto all’acquisto dicon il colpo, un altro che quando vuole fa la differenza. Saranno loro a giocarsi la classifica marcatori fino alla fine. Metto ilun passo indietro.ha idee interessanti e ha fatto un lavoro eccezionale con il Südtirol, centrando la B con soli 9 gol incassati, ma in laguna dovrà insistere anche sulla fase offensiva"."Attenzione al, ha chiuso operazioni intriganti e l’arrivo della stella Fabregas può portare un cambio di mentalità. Se sta bene, cambia tutto. Terrei d’occhio anche la…"."Se c’è materiale su cui lavorare,non delude. Lo abbiamo visto a, ma anche al’anno scorso. È stato sostituito in piena corsa promozione"."Davanti c’è un giocatore esperto comeè un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, molto bravo nella gestione delle situazioni. I toscani non hanno i favori del pronostico, ma possono dar fastidio a tutti"."Di sicuro, punta in prestito alla. Nelle ultime stagioni a Empoli ha giocato poco, ma ha le qualità per riscattarsi e non mancherà la voglia di centrare un’altra promozione, dopo quella con il Lecce del 2019. Restando a Ferrara dico, altro attaccante, che a Benevento poteva essere sfruttato meglio. E poi, terzino sinistro del Pisa. Da loro mi aspetto un salto di qualità".