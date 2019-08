e, conferma La Gazzetta dello Sport, il campionato cadetto sul prossimo titolo del colosso nipponico (in uscita il 10 settembre) avrà loghi, maglie e stadi ufficiali per tutte le squadre. Manca solo l'annuncio ufficiale, poi si procederà a un ulteriore step: la realizzazione di un campionato eSports ufficiale per la prossima stagione, mossa al vaglio anche della Serie A.