. Le trattative tra la Lega e i colossi eSports sono già ben avviate e, con ogni probabilità, porteranno ad un ingresso ufficiale di squadre comee tante altre sulle piattaforme di gioco più amate. Il tutto è stato ampiamente confermato dal vice presidente della Lega Pro, Marcel Vulpis.''Punto molto sul settore eSports:. Ha fatto un investimento importante in termini economici e di progettualità sulla Lega Pro. Konami o EA Sports? Be', diciamo che è una delle due: non posso aggiungere altro. Questo rapporto, passiamo da zero, o quasi, a cento in un anno.'.Questo salto nel futuro, che per un campionato ancorato alle tradizioni come quello di Serie C è enorme, può davvero offrire un contributo rilevante alla crescita del movimento?, perché la Lega Pro ha un disperato bisogno di visibilità e di innovazione e gli eSports possono essere un traino importante sotto questo punto di vista. La visione provinciale del calcio di C,: in questa categoria ci sono squadre di blasone che meritano un palcoscenico. E gli attuali organi dirigenti della Lega stanno facendo passi importanti per cercare di migliorare la qualità del prodotto e far fare un salto di qualità a tutto il movimento.