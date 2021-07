Da svincolato, ha vinto un Europeo con la fascia da capitano dell'Italia al braccio e alzato la coppa nel cielo di Wembley. Ora Giorgio, a distanza di un paio di settimane dalla notte magica di Londra, si sta godendo le. A breve, però, sarà il momento die, in particolare, a quel contratto con lascaduto lo scorso 30 giugno e non ancora rinnovato.Negli ultimi tempi l'agente del difensore e capitano bianconero, Davide, non ha nascosto un certodalla dirigenza della Juventus per parlare del rinnovo di Chiellini, un simbolo e un uomo fondamentale in campo e fuori,, al momento del suo ritorno in panchina.Allorao per parlare del prolungamento di contratto del difensore, che durante Euro 2020 ha fornito tante garanzie su condizione fisica e affidabilità. Fosse per lui,del dicembre 2022;, con la promessa di darsi appuntamento all'estate 2022 e valutare, insieme, se andare ancora avanti insieme o meno. Ancora qualche giorno di attesa e poi verrà fatta chiarezza: uno che ha vinto un Europeo da capitano, ora, non ha fretta.