Il Barcellona e il suo social media manager hanno preso con grande entusiasmo la trasferta a Napoli per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il club catalano è attivissimo sui social e sta condividendo, soprattutto su instagram, post e stories dedicate alla città napoletana e alle sue unicità.



C'è però una napoletana doc che sta condizionando il social media manager del club catalano ed è la sexy cosplayer Antonella Arpa, in arte Himorta, notissima tifosa del Napoli e protagonista in tv come la Manga di Avanti un altro! il programma di Paolo Bonolis.



Stavolta per Himorta non c'entrano abiti succinti e foto sexy (che vi mostriamo nella nostra gallery), ma l'incontro con i responsabili social del Barcellona in un locale della città e la spinta a condividere post e stories accompagnate dalle canzoni neomelodiche napoletane.



C'è riuscita? Scopritelo nella nostra gallery con tutte le sue foto.