La SFIDA A MISTER PALMIERI di sabato è stata clamorosa. Non ricordo a memoria d'uomo una cosa simile: erano in programma tre partite del campionato italiano di Serie A. Ebbene, tutte e tre hanno assistito a ribaltoni del risultato tra il primo e il secondo tempo. A Firenze era Fiorentina-Atalanta 1-0 ed è finita 1-2, a Torino si era chiuso 0-0 e nonostante il vantaggio granata si è conclusa 1-3, a Verona dopo il gol di CR7 è arrivato il doppio gancio Borini-Pazzini. Ciò basta a far capire che si è andati tutti quanti per campi e nessuno è arrivato a destinazione. Poi, detto tra noi, se la Juve perde salta un miliardo e mezzo di bollette e questo è facilmente comprensibile. Oltretutto il Verona aveva giocato una partita tosta solo tre giorni prima all'Olimpico con la Lazio ed era quasi impossibile pronosticarne qualcosa di buono.



Passiamo a domenica e alla SFIDA. Dove incredibile ma vero è arrivato il superribaltone proprio nel derby di Milano, dove Ibra e c. erano in vantaggio addirittura di due reti. Ma qui c'è chi ha fatto spettacolo. Per esempio, MATTIA2017: fa una sorta di miracolo perchè genera una cinquina a 16 contro 1 di vera classe. Vediamola da vicino.



SPORTING LISBONA 1

ST GALLEN 1

REAL MADRID 2

BENEVENTO 2

BARCELLONA 2



A proposito di derby del Meazza, ANGELO 2901 scopre una follia, forse generata dal fatto che Ibra non era sicuro che andasse in campo e aggancia il gol del campionissimo milanista a 3,5, quota assolutamente pazzesca!



FERRI RAFFAELE inventa una follia live e aggancia la vittoria del Celta Vigo a 5,5 quando era lì per giocarsi il pareggio ma non aveva fatto in tempo...



Insomma, difficoltà insuperabili al sabato e complessità diffuse alla domenica. Ma qui c'è stato il grande MATTIA 2017 a difendere l'onore.



Occhio a questa settimana: semifinali di Coppa Italia e poi una giornata di campionato con Lazio-Inter, Atalanta-Roma e tanto altro. Io sono sempre qui, voi?