. Dopo il pari contro una Lazio rimaneggiata sono arrivati la sconfitta nel derby e il pareggio all’ultimo respiro contro il Borussia Moenchengladbach nella prima di Champions. Per essere onesti l’Inter ieri non solo meritava il pareggio, ma ai punti avrebbe dovuto vincere.Questa dinamica si è ripetuta spesso l’anno scorso e in questo inizio di stagione la cosa è sembrata addirittura peggiorare. Abbiamo chiuso l’anno con la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, anche lì siamo passati in vantaggio subito avendo anche la possibilità di “indirizzare” e gestire la partita, ma alla fine è andata diversamente.. Dopo l’1-0 di Lukaku la coppia Vidal-De Vrij (strano perché lui è sempre impeccabile, sbagliano anche i migliori purtroppo) confeziona il pasticcio che letteralmente “regala” il rigore del pari ai tedeschi. Non paghi dopo il palo di Lautaro, la difesa altissima dei nostri replica l’orrendo spettacolo della prima di campionato con la Fiorentina spalancando il contropiede a Hofmann che, beffardo, fa pure passare la palla sotto le gambe di Handanovic.Senza nemmeno accorgersi l’Inter è sotto 1-2 a 3 minuti dalla fine di un match dominato in cui gli avversari hanno tirato due volte in porta segnando sempre.. Lo Slavia Praga venne a San Siro a dominare, e il pareggio di Barella fu tanto fortunoso quanto immeritato. Questa volta la sensazione è di avere buttato via una grande occasione per mettersi in una posizione di favore nel girone dopo la sconfitta casalinga del Real contro lo Shakhtar.e, tirando le somme, in campo ci vanno sempre gli stessi 11-12. Così non va, la stagione va raddrizzata subito prima di complicarla davvero. Non è facile, ad oggi non si sa ancora chi potrà scendere in campo sabato contro il Genoa. Così per Conte diventa davvero impossibile. Non ci si allena e chi è fuori non sa quando rientrerà. Skriniar è ancora fermo, Young e Gagliardini continuano a risultare positivi. Non è più questione di equilibrio tattico, è questione che 10 gol in 5 partite presi sempre allo stesso modo preoccupano non poco. Bisogna dare una svolta alla situazione prima che il problema diventi una costante.