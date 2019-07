Ogni giorno che passa, Mauro Icardi è più lontano dall’Inter. Dopo esser stato messo alla porta da Beppe Marotta e Antonio Conte, ieri a ribadire il concetto è stato il presidente dell’Inter, Steven Zhang. “Icardi è un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui. Non abbiamo nessun ripensamento”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nessun passo indietro dell’Inter, che ha messo a disposizione dell’argentino un preparatore atletico per svolgere gli allenamenti ora che la squadra è in tournée in Asia. Proprio Icardi, ieri ha pubblicato foto e video che mostrano i suoi allenamenti, rigorosamente con la maglia dell’Inter, ad Appiano Gentile. L’ex capitano lavora, in solitudine, aspettando novità sul suo futuro.





ATTESA JUVE - Al momento, la situazione è in fase di stallo. L’Inter lo ha lasciato a casa e lui dopo una breve permanenza a Ibiza (nei giorni liberi) ha iniziato a lavorare per trovare la miglior condizione fisica. La destinazione preferita dell’argentino è sempre una: la Juventus, con quella numero 9 lasciata libera anche da Higuain che sembra aspettare solo lui. Da tempo ci sono contatti tra Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, e il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, ma a oggi l’operazione non decolla. L’idea della Juve è di provare prima a cedere due attaccanti tra Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e Moise Kean, per poi tentare l’assalto all’argentino. Paratici, inoltre, spera che il prezzo cali col passare delle settimane: la Juve al momento ha deciso di adottare la strategia dell’attesa. E finché la posizione della società bianconera non cambierà, il presidente del Napoli De Laurentiis si sentirà in corsa per Maurito. I contatti tra il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage di Icardi sono continui, ma la preferenza dell’argentino è la Juve e potrà prendere in considerazione l’idea di valutare altre destinazioni solo ed esclusivamente se le chance di vestire bianconero saranno pari a zero. Altrimenti Icardi continuerà ad allenarsi, in solitudine, aspettando le mosse della Juventus. La speranza dell’Inter è che tutto si risolva presto, ma Mauro non ha fretta e la Juve entrerà in scena a carte scoperte solo più avanti in questa lunga finestra di mercato.