Cratere Jazero, un cratere in un maxi cratere, un bacino di 1200 km, miliardi di anni fa c'era l'acqua. Da ieri sera alle 21,55 c'è nel cratere Perseverance la sonda della Nasa. Viaggio di 471 milioni di chilometri dalla Terra, sette mesi per arrivare e portare lì il meglio della tecnologia, compreso un mini elicottero che volerà su Marte.. Un trionfo della scienza, un trionfo dell'intelligenza, un inno alle capacità dell'umanità tutta. Eppure di questa impresa uno sguardo alle immagini e via, di più non le dedichiamo. Come avere la Divina Commedia tra le mani e sfogliare rapide le pagine fermandosi a guardar veloci solo le illustrazioni.Per qualche motivo, molti consolidati quanto infondati motivi, ci sfuggono le dimensioni quantitative e qualitative dell'impresa. Per non dire del quadro in cui missione Perseverance si colloca:(in fondo mica tanto lontano nel tempo) basterebbe il qui e l'oggi per emozionarsi: le distanze planetarie, le incognite, il veicolo, le trasmissioni Terra-Marte (dai 5 ai 20 minuti di intervallo per parlarsi), la potenza di calcolo, l'imponderabile che pure resta, la suspence nei minuti della discesa sul suolo marziano, come nei film ma è realtà.. Vita su Marte, una delle profonde suggestioni dei terrestri, qualcosa che calamita su quel pianeta ogni nostra fantasia, talvolta con la sensazione che su Marte ci sia qualcosa che ci riguarda.