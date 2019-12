"Penso che alcune persone vivano completamente frustrate!! E fuori dalla realtà...così tanta umiltà!". Con questa frase Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha esordito in un lungo post apparso su Instagram. Obiettivo del suo attacco è Virgil van Dijk, che ieri - a margine della premiazione per il Pallone d'Oro - aveva scherzato: "Cosa penso dell'assenza di Ronaldo? Perché, era un rivale?".La sorella del portoghese, però, rincara la dose: "Ora, caro Virgili, dove stai andando? Cristiano Ronaldo è andato e venuto mille volte.. A proposito, era anche più giovane di te. Poi, caro Virgil, Cristiano è andato in altri posti ed è diventato il più grande della storia. Il Real Madrid: ti dice qualcosa, Virgil? Forse è così, perchè questo club - con Cristiano - ti ha battuto nella finale di Champions League.. E' stato difficile, Virgil? Abbiamo pietà. Caro Virgil, in uno dei periodi meno vincenti della carriera, Cristiano ha comunque vinto più titoli di te. Fantastico, vero?".E ancora. ". Per me, Cristiano, sei e sarei sempre il miglior giocatore del mondo!".