Benedetta Zaniolo, sorella di Nicolò, ha commentato un Tik Tok di una fanpage della Roma in cui c'è un video con le migliori azioni di Paulo Dybala come eventuale sostituto in caso di cessione del giocatore giallorosso, il tutto sotto la canzone 'Tanti Auguri' di Raffaella Carrà nel momento del famoso verso del testo "trovi un altro più bello che problemi non ha". La sorella di Zaniolo ha commentato così: "Dove sputare nel piatto in cui si ha mangiato, se lui vuole andare non significa insultarlo e minacciarlo personalmente".