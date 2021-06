Benedetta Zaniolo vittima di Catcalling, più comunemente come molestia di strada. E' quello che è successo alla sorella di Nicolò in pieno giorno, come denuncia lei stessa sui social: "Dopo l'ennesima volta che succedono queste cose sia a me, sia a milioni di ragazze, vorrei parlarne apertamente per farne capire la gravità. Non è possibile che due ragazze di 16 anni, mentre camminano alle 12:50 del giorno, abbiano paura di farlo perché due uomini si accostano con la macchina facendo battutine e spaventandoci con cattivo intento. Solo dopo quando abbiamo detto 'chiamiamo i carabinieri' sono scappati. Ma dove siamo arrivati? Nel 2021 non è normale che ci siano ancora certe persone, siamo messi molto male. Scusate lo sfogo, ma sono arrabbiata nera, certa gente fa solo schifo".