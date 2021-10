IL TABELLINO

. Vincemmo ai calci di rigore, ma non vedemmo quasi mai la palla. La Spagna ebbe più possesso e più occasioni, praticamente un dominio. Infatti scrissi, in controtendenza rispetto ad una nazione in deliquio, che non avremmo meritato la finale., è una manifestazione inventata dall’Uefa per far scoppiare un calendario internazionale già zeppo. Tuttavia, la prima semifinale della competizione disputata ieri in un, costitutiva la rivincita dello scontro di Wembley. Ebbene la Spagna l’ha vinta (2-1) agevolmente e brillantemente sia in parità numerica (gol di Ferran Torres), sia in superiorità numerica (ancora Ferran Torres, ma dopo l’espulsione di Bonucci).quando, dopo essere stata graziata una volta da Oyarzabal e salvata da Donnarumma su conclusione a botta sicura di Marcos Alonso, ha riaperto la partita con un gol di Lorenzo Pellegrini, inventato, costruito e rifinito da Federico Chiesa. Era l’82’, ma da quel momento fino al 95’, gli azzurri, che hanno corso a vuoto per l’intero secondo tempo, non hanno più avuto la minima opportunità.Partita di cuore e di coraggio, di corsa e resistenza, la dimostrazione che questa squadra c’è sempre, che non molla mai e ci prova fino all’ultimo., che nella ripresa ha rilevato Bernardeschi,, giusto cambiare sistema di gioco (dal 4-4-1 al 3-5-1), però serviva un episodio favorevole magari a metà ripresa, mentre quel che è successo nel primo tempo è andato tutto contro l’Italia.. Furie Rosse contro azzurro pallido. Soprattutto difensivamente. Dopo un tiro di Chiesa (respinto) e uno, estemporaneo, di Bastoni, in proiezione offensiva, la Spagna sfonda a sinistra - la destra della difesa azzurra - dove Di Lorenzo, poco aiutato da Chiesa, lascia un’autostrada sia a Oyarzabal, sia a Marcos Alonso. Due volte gli spagnoli trovano scoperta quella porzione di campo e, nel primo caso, ci mette una toppa Bastoni (preferito a Chiellini), mentre. E’ appena il 17’ e, nel giro di un minuto, l’Italia rischia di trovarsi in doppio svantaggio. Dopo un flipper in area azzurra, Marcos Alonso conclude facile, Donnarumma va molle e perde il pallone che sbatte sul palo prima che Bonucci, in precario equilibrio, lo metta miracolosamente oltre la traversa.che esce dal feroce pressing alto degli azzurri con un palleggio quasi sempre sicuro. Eppure al 33’, su azione manovrata,La partita ruota in favore dei nostri avversari negli ultimi dieci minuti del primo tempo. Accadono tre episodi che cambiano la trama e definiscono il contesto. Il primo (35’) èdopo azione verticale Jorginho-Emerson. L’assist di quest’ultimo chiede solo di essere trasformato in gol, ma il napoletano allarga troppo l’interno destro e spedisce fuori. Il secondo episodio è(42’) per doppia ammonizione. Il fallo che compie su Busquets, allargando il gomito in aria, è da giallo e bene fa l’arbitro russo Karasev a sanzionarlo. Il problema è che venti minuti prima, su una palla persa in attacco dall’Italia, il capitano di serata aveva protestato beccandosi l’ammonizione. Come ha detto anche il c.t. Mancini,. Terzo episodio,(47’, quasi a recupero scaduto), questa volta di testa e ancora una volta su assist di Oyarzabal. Partita finita all’intervallo perché pensare di rimontare due gol alla Spagna con un uomo in meno è praticamente impossibile. Peccato perché, in parità numerica, l’Italia aveva colpito un palo e sbagliato un gol facile da fare. Ma dal possibile 1-1 all’immodificabile sconfitta passa sempre il calcio con il suo insondabile mistero.. La Spagna ha avuto almeno altre due colossali occasioni (Oyarzabal e Marcos Alonso), Bastoni e Chiellini hanno sbrogliato situazioni pericolose ad un passo dalla porta e, quanto ad attacchi, ne abbiamo prodotto uno solo, sempre con Chiesa, che ha colpito un altro palo, ma era partito in fuorigioco., a porta completamente sguarnita, un pallone conquistato da Chiesa sull’ultimo uomo avversario, trasportato cinquanta metri più avanti nel vuoto della difesa spagnola e offerto al capitano romanista su un piatto d’argento.. Niente finale di Nations League, dove va la Spagna che aspetta la vincente di Francia-Belgio. Per noi una finalina nella quale far giocare i giovani e i rincalzi. Ci si vede a Roma a novembre.. E in Qatar ricomincia tutta un’altra storia.Marcatori: 17' e 45'+2' F. Torres (S), 83' Pellegrini (I).Assist: 17' e 45' + 2' Oyarzabal (S), 83' Chiesa (I).Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella (dal 72' Calabria), Jorginho (dal 64' Pellegrini), Verratti (dal 58' Locatelli); Chiesa, Bernardeschi (dal 46' Chiellini), Insigne (dal 58' Kean). Ct: Mancini.Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Koke (dal 74' Merino), Busquets, Gavi (dall'84' Sergi Roberto); Oyarzabal, Sarabia (dal 74' Bryan Gil), Ferran Torres (dal 49' Pino). Ct: Luis Enrique.Arbitro: Karasev S: (Rus)Ammoniti: 30' Bonucci (I), 45' Azpilicueta (S), 65' Sarabia (S), 71' Pino (S), 82' Locatelli (I), 89' Oyarzabal (S).Espulsi: 42' Bonucci (I).Recupero: 2'+5'