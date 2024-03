La Spagna soffia Huijsen all'Olanda: in arrivo la convocazione

Dean Huijsen è sicuramente, nonostante la giovanissima età, uno dei giocatori più chiacchierati d'Europa. Il centrale classe 2005 di proprietà della Juventus e in prestito secco alla Roma è già protagonista del calciomercato, ma non solo fra club, dove la prossima estate lui e la società bianconera dovranno prendere una decisione sul suo futuro, ma anche in chiave nazionale.



Nato ad Amsterdam e olandese di nascita, ma dotato anche di passaporto spagnolo, fino ad oggi era sempre stato convocato nelle nazionali giovanili dell'Olanda di cui ha vestito le maglie di Under 17, Under 18 e Under 19. In vista della prossima sosta, tuttavia, la Spagna completerà lo "scippo".



Secondo la stampa spagnola, infatti, il giocatore da sempre preferisce la Roja agli Oranje e aspettava soltanto la possibilità di vestire la maglia della Spagna ricevendo una convocazione ufficiale. Che puntualmente arriverà anche se per il momento soltanto per la selezione Under 21 allenata da Santi Denia e che si giocherà contro i parietà del Belgio una fetta importante delle qualificazioni ai prossimi Europei.