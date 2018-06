La Spal conferma Leonardo Semplici sulla panchina bianco-azzurra anche per la prossima stagione. La conferma arriva dal direttore generale Vagnati ("Rimane perché voleva la Spal e non perché gli sono mancate le alternative") e soprattutto dal presidente Mattioli: Con Semplici abbiamo chiarito alcuni aspetti, il confronto è stato tranquillo". La prossima settimana ci sarà l'incontro per definire i dettagli del possibile rinnovo fino a giugno 2020.