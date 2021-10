Un calcio noir, come non l'avete mai visto. Con il mercato (sempre) protagonista.: dopo anni di gavetta e treni persi, uno dei giocatori della sua scuderia esplode ed è pronto al grande salto. La stellina che può svoltargli la carriera è il giovane romeno, conteso dalle big pronte a convincerlo a suon di milioni. Occhio però, perché dietro al successo ci sono pericoli e ostacoli da superare. Con tanto di una sanguinosa indagine che sconvolgerà tutto.Il libro di Saporito è ambientato a Milano nell'estate 2019, periodo nel quale il calciomercato è nel pieno tra telefoni bollenti, strette di mano e trattative che saltano all'ultimo.. Un racconto adatto per chi è appassionato di calcio ma anche per chi non lo segue ma ama il genere thriller e i colpi di scena.