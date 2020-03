Toscano del Marginone, un pugno di case trai campi di granturco e lunghi filari di vite.La merenda dei ragazzini. Un fratello, Sergio, una sorella, Adilia. Virginia e Italo i genitori.Addirittura primo in una tappa a MontecatiniTroppe e la storia finì lì. La passione no, quella resisteva. Sergio, contaminato da Italo, tentò la strada del pistard. Bravo ma spericolato si fracassò cadendo al Motovelodromo di Torino, città dove la tribù si era trasferita per cercare la fortuna con la ristorazione.dove giocava in quella che oggi sarebbe la ”Primavera”,. E lui, servendo ai tavoli del ristorante di famiglia,. Quei sogni si tramutarono in incubi sotto le bombe di una guerra che sconvolgeva il mondo.a bordo di un cacciatorpediniere che venne affondato davanti alle coste della Grecia.Torino e la Juventus erano malinconici ricordi. E che buono era il pane con l’olio e il sale per chi, come lui e tutti gli altri prigionieri, doveva nutrirsi con bucce di patate.. Pino trovò ospitalità nella cantina della cascina di una famiglia polacca. Mesi vissuti come un topo. Ma vivo e pronto per tornare a casa quando il macello sarebbe finito.Non bastava il suo sguardo di fuoco pieno di desiderio di riscatto. Ci sarebbe voluto tanto tempo per recuperare chili, forze e mente. Lui non potava aspettare. A casa c’era la moglie Anna che aspettava un bambino. Un padre deve lavorare e non può giocare.Manon provò mai più a a segnare un gol dalla bandierina del calcio d’angolo.