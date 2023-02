Quando è arrivata la chiamata del Manchester United, Gabriele Biancheri non si è dimenticato da dove è partito: "Ringrazio tutti gli allenatori e i compangi di squadra che mi hanno aiutato a diventare il giocatore e l'uomo che sono. Sarò per sempre grato a questa società". 9 anni al Cardiff non si cancellano, impossibile non salutare come merita il club che fin da subito ha creduto nel ragazzo. Chiare origini italiane, il talento classe 2006 ha firmato un contratto giovanile con i Red Devils e lì sul tavolo ce n'è pronto un altro di quattro anni che firmerà tra qualche mese, quando compirà 17 anni: 18 settembre data da cerchiare sul calendario. Il regalo è già pronto.



ITALIANO - In Inghilterra sono convinti: "Is a fantastic striker". Attaccante, sì. Tecnico, agile e con una gran visione di gioco. Etichetta già piazzata addosso e un curriculum da bomber: 17 gol in questa stagione con l'Under 18 del Cardiff e qualche convocazione con la squadra Under 21; quattro presenze e un assist con l'Under 17 del Galles negli ultimi mesi. A proposito: grazie alle sue origini, Biancheri potrebbe giocare anche con la nazionale italiana; il ragazzo ha passaporto gallese, italiano e inglese, ma avendo giocato finora solo con l'U17 può ancora decidere di cambiare.

- Al momento però è concentrato solo sullo United, l'idea del club è quella di inserirlo nell'Academy per farlo crescere senza pressioni e permettergli di giocare con continuità.e si è presentato con una doppietta al debutto tra i professionisti. Lo United lo aspetta, convinto del suo potenziale: riflettori accesi su Biancheri, quel 2006 'is a fantastic striker'