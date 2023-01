L'è ormai protagonista di rilievo nel calcio italiano, al di là degli scalpi importantissimi che la squadra del presidente, che rappresenta, porta a casa ogni anno. Juve, Napoli due volte l'anno scorso, Inter pochi giorni fa. I talenti di, ultimi in ordine di tempo, certificano la bontà del progetto e l'impostazione tattica data negli anni dai vari Sarri, Giampaolo, Andreazzoli e Zanetti rendeCosì si chiama l'impianto di Empoli, che tra l'altro dovrà presto essere ritoccato. MaLa giornata della memoria è il momento opportuno per documentarsi su questo grandissimo attaccante, la cui unica sfortuna fu quella di giocare nel periodo più sbagliato. Castellani, dopo essersi fatto notare come bomber con le maglie di Viareggio e Livorno,. Fa registrare numeri che sarebbero stati battuti solo nel secolo successivo da Massimo Maccarone e Ciccio Tavano, e addirittura: nell'Epifania del 1928 Empoli-San Giorgio Pistoia finisce 8-5,, score mai superato in una partita da nessuno in azzurro. Il più vicino?che nel 2007 ne fece 4 al Cagliari, e litigò con il tecnico Malesani, che lo tolse a mezz'ora dalla fine, perché voleva eguagliare Castellani nello stadio che porta il suo nome.Carlo è figlio di, fervente socialista e antifascista che aveva rifiutato di prendere la tessera del fascio. La notte tra il 7 e l'8 marzo 1944 in piazza della Chiesa a Fibbiana si ferma un camion. I carabinieri e il gerarca bussano a casa Castellani e risponde. Cercano il padre David, che non sta bene in quel momento.Una volta messa a fuoco la situazione, Castellani, atletico ex attaccante in piena salute, avrebbe la possibilità di fuggire prima di arrivare a Firenze, ma non lo fa, consapevole che in quel caso i nazifascisti avrebbero fucilato le persone che erano con lui., schedato come prigioniero politico con il numero 57026. Lui, che di politica non si interessava affatto. Da Mauthausen viene diretto, dove parteciperà alla costruzione di Gusen II., come avrebbe detto all'amico Aldo Rovai, sopravvissuto.​L': il vecchio impianto più vicino al centro, quello cosiddetto di 'Naiana' e il più recente, spostato al di là del fiumiciattolo Orme, dove tuttora giocano i campioni della Serie A e dove è atteso il Torino domani., il suo paese di nascita, ha fatto lo stesso, conservando negli anni la memoria dell'ex calciatore e dedicandogli l'impianto polivalente poco fuori città. Di fatto, è lui l'unica vittima delle deportazioni nazifasciste alla quale è stato dedicato almeno un impianto sportivo in giro per l'Europa., allo stadio per esempio, ma una su tutte proprio a Gusen, nel posto in cui un grande atleta è stato svuotato della sua personalità e distrutto nel giro di pochi mesi dall'orrore del nazismo.