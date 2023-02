Corsi e ricorsi storici. Fa specie (e sognare i tifosi coinvolti) una strana coincidenza che accomuna questa annata con quella del 1986/87. E le protagoniste sono Napoli, Cremonese e Argentina.



Ora come allora, l’Albiceleste è fresca campione del mondo. All’epoca ci aveva pensato Maradona a caricarsi una nazione sulle spalle e portarla al trionfo, solo qualche mese fa invece è toccato a Messi. Stesso risultato, Argentina campione del Mondo nel 2022 come nel 1986.



E in quell’annata chi era riuscita ad arrivare a sorpresa in semifinale di Coppa Italia? Proprio la Cremonese che, nell'ormai 2023 ci è riuscita di nuovo espugnando l’Olimpico per 2-0 e tornando tra le prime 4 di questa competizione. Un miracolo firmato Ballardini come quello di Mazzia di 36 anni fa.



Inutile dire chi abbia vinto la Serie A in quell’annata. Ebbene sì proprio il Napoli (anche quello di Maradona) al suo primo storico trionfo in campionato. E ora come allora in vetta alla classifica ci sono ancora gli azzurri con ampio margine sull’Inter seconda e la voglia di chiudere al meglio un’annata sempre più simile a quella di più di un trentennio fa. I tifosi azzurri potranno fare gli scongiuri ma pare proprio che la storia si possa ripetere e tornare a sorridere a Osimhen, Kvaratskhelia e a tutta la truppa di Spalletti.