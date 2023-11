Il diktat lanciato dall’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Giuseppe Marotta, ospite quest’oggi del DLA Piper Sport Forum, è stato chiaro. Le strategie, in sede di trattative, girano intorno ai meccanismi che movimentano il calciomercato: dai parametri zero alle occasioni da sfruttare, sino ad arrivare a una precisa linea che la società nerazzurra, nel corso degli anni, sta cercando di tracciare e seguire pedissequamente, ovvero quella di interessarsi, seguire, studiare tutti i giovani calciatori italiani di talento presenti nel nostro movimento. D’altronde, quanto dichiarato da Marotta fa fede ai vari arrivi, negli anni, di giocatori come Dimarco, Bastoni, Frattesi e Acerbi, giusto per citarne alcuni: “Bisogna raggiungere l'obiettivo, non attraverso continue iniezioni di denaro, ma attraverso le opportunità che il mercato ti offre, tra cui sono compresi i parametri zero. Come il creare uno zoccolo duro di italiani: visto che l'obiettivo è vincere lo scudetto, creare uno zoccolo duro di italiani rende più facile vincere lo scudetto". L’obiettivo dichiarato è lo scudetto e Marotta ha tracciato la linea sulle modalità con le quali raggiungere questo traguardo: puntando sugli italiani. Dunque, c’è da chiedersi, quali sono gli obiettivi azzurri in quel di Viale della Liberazione?



